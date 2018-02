Stadt Salzgitter sucht Schöffen für das Amtsgericht

Salzgitter Die Stadt Salzgitter ist auf der Suche nach Ehrenamtlichen für eine besondere Aufgabe: Gesucht werden Schöffen für das Amtsgericht Salzgitter, das Landgericht Braunschweig und auch Jugendschöffen.

„Das Amt des Schöffen ist ein wesentlicher Bestandteil für unsere demokratischen Prozesse“, sagt Wolfram Skorczyk, Fachbereichsleiter bei der Stadt Salzgitter und zuständig für die Bereiche Bürgerservice und öffentliche Sicherheit. Wer sich bewerben will, bekommt das Formular in den Bürgercentern oder auf salzgitter.de. Infos gibt es per E-Mail an sebastian.sadeghi@stadt.salzgitter.de oder unter Tel: (05341) 839 4941.