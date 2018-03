Schwerverletztes Kind nach Autounfall

Salzgitter Bei einem Autounfall in Salzgitter-Bad ist der Fahrer des verunglückten PKW leicht verletzt und ein Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Auto aus bislang unbekannten Gründen auf der Breite Straße ins Schleudern geraten und dann gegen ein geparkten Auto geknallt. Das geparkte Auto wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren PKW geschoben und an eine Hauswand gedrückt. Dabei wurde das Fenster einer Gaststätte beschädigt. Der Fahrer war offensichtlich alkoholisiert. Die beiden Verletzten wurden in das Klinikum Salzgitter-Bad sowie ins Braunschweiger Krankenhaus eingeliefert.

