NGG will Gerechtigkeit beim Lohn

Die Teilzeit und der Niedriglohn – in Salzgitter ist beides weiblich: Noch immer sind hier 73 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Internationalen Frauentag hingewiesen. Bei den etwa 9600 Teilzeit-Stellen in der Stadt...