„Der Immobilienmarkt ist stabil“

Wer sich in Salzgitter ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus kaufen möchte, der muss durchschnittlich 204.000 Euro dafür bezahlen. Im Gegensatz zu einem schicken Haus in der Nachbarstadt Braunschweig ist das ein wahres Schnäppchen: In der Löwenstadt kostet das Eigenheim nämlich bis zu...