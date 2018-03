Warnstreik: Der öffentliche Dienst legt erneut die Arbeit nieder

In Salzgitter ist die Stadtverwaltung am Donnerstag, 15. März, zum dritten Mal von einem ganztägigen Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaften IKomba und Verdi rufen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen dazu auf, die Arbeit niederzulegen – nachdem die Arbeitgeber auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt haben. Erneut schließen in der Folge die meisten Turnhallen im Stadtgebiet....