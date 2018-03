Earth Hour – Salzgitter macht die Lichter aus

Salzgitter In der Fußgängerzone in Lebenstedt wird es am Samstag, 24. März, ab 20.30 Uhr dunkel. Ebenso schalten viele Firmen und Einrichtungen für eine Stunde lang ihre Werbeflächen oder Beleuchtungen aus. Der Grund dafür ist die weltweite „Stunde der Erde“ (Earth Hour). Alle Bürger sind aufgerufen, auch bei...