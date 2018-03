Bauarbeiten: A39-Abfahrt Salzgitter-Lichtenberg gesperrt

Salzgitter Im Zuge der laufenden Fahrbahnerneuerung bleibt in Fahrtrichtung Braunschweig die Abfahrt Lichtenberg ab Montag dicht.

Im Zuge der laufenden Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 39 zwischen Salzgitter-Lichtenberg und Baddeckenstedt wird in Fahrtrichtung Braunschweig die Abfahrt Lichtenberg ab Montag, 19. März, gesperrt. Die Auffahrt der Anschlussstelle ist nicht betroffen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, dauert die Sperrung voraussichtlich bis zum 6. April an. In dieser Zeit werden hier die Fahrbahndecke und die Schutzplanken erneuert. Der betroffene Verkehr wird über Wartjenstedt (U 73), Westerlinde und Osterlinde (U 75) nach Lichtenberg umgeleitet.

Im Bereich der Anschlussstelle Lichtenberg (K 30/ Theodor-Heuss-Straße) wird der Verkehr halbseitig mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geführt.