Salzgitter-Bad Der PKW geriet auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Auffahrt zur Waldsiedlung in Salzgitter-Bad ins Rutschen. Die Fahrerin verletzte sich leicht.

Auto fährt in Salzgitter auf Leitplanke und rutscht 50 Meter weit

Eine ungewöhnliche, aber ungewollte Rutschpartie erlebtnen eine Autofahrerin (19) und ihr Beifahrer (20) mit ihrem Auto am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Auffahrt zur Waldsiedlung in Salzgitter-Bad. Auf schneeglatter Straße geriet der PKW vor der Auffahrt ins Rutschen. Das Gegenlenken misslang.

Der Wagen drehte sich und rutschte rückwärts die hier auslaufende Leitplanke hoch. Der Schwung war so große, dass das Fahrzeug nach Angabe der Polizei rückwärts 50 Meter weiter über die Leitplanke glitt und schließlich kopfüber im Straßengraben stoppte. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro.