PKW landet bei Lobmachtersen auf dem Dach

Gegen 19 Uhr ging am Samstagabend die Alarmmeldung der Feuerwehr Salzgitter an die Presse raus mit dem Hinweis auf zahlreiche Einsätze durch Schneeverwehungen. Aktuell hieß es, dass sich ein Gelenkbus der KVG auf der verwehten Straße zwischen Flachstöckheim und Lobmachtersen in einer Schneewehe...