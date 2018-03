Zehn Menschen hat die Feuerwehr aus dem Haus in der Fuhsestraße evakuiert. Foto: Rudolf Karliczek

Salzgitter Bei dem Brand in der Fuhsestraße hat die Feuerwehr zehn Anwohner evakuiert. Zwei Menschen wurden mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Küchenbrand in Lebenstedt: Zwei Menschen schreien um Hilfe

Ein Wohnhaus in der Fuhsestraße in Lebenstedt hat in der Nacht zum Samstag angefangen zu brennen. Die Feuerwehr musste zehn Einwohner evakuieren.

Der Notruf ging bei der Feuerwehr um 3.50 Uhr ein, dass ein Küchenbrand ausgebrochen sei. Das Haus war schon sehr verraucht, als die Einsatzkräfte in der Fuhsestraße ankamen. Im zweiten Obergeschoss standen zwei Menschen am Fenster, die um Hilfe schrien. Sie wurden mit Fluchthauben über das Treppenhaus gerettet.

Eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr war die Rettung aller Hausbewohner: „Das Schwierigste bei diesem Einsatz war es herauszufinden wie viele Personen sich genau in dem Haus befinden“, sagte Daniel Graf, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Am Ende konnte die Feuerwehr zehn Menschen aus dem Haus evakuieren.

Der Mann und die Frau, die am Fenster um Hilfe schrien, kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.