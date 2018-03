Die Polizei kontrollierte am Salzgittersee 103 Fahrzeuge. Foto: Jürgen Stricker

Salzgitter Bei der Kontroll-Aktion am Karfreitag beschlagnahmen die Beamten sogar drei Pkw. Mehr als 100 Fahrzeuge werden überprüft.

Polizei zieht in Salzgitter 16 Fahrzeuge aus dem Verkehr

Für 16 Fahrer wurde es trotz Sonnenschein ein verhagelter Start in die neue Motorrad- und Tuning-Saison: Die Polizei untersagte ihnen am Karfreitag die Weiterfahrt mit ihren Autos und Motorrädern.

Insgesamt überprüften die Beamten 103 Fahrzeuge an dem Feiertag, der in der Tuning-Szene auch als „Car-Freitag“ bezeichnet wird – zu Deutsch: Auto-Freitag, der für viele PS-Freunde den Auftakt in die neue Saison markiert.

Im Visier hatten die Beamten vor allem rund um den Salzgittersee Autos und Motorräder mit An- und Umbauten. Bei 39 Fahrzeugen kam es zu Beanstandungen, gleich 16 Fahrzeuge mussten stehen bleiben. Zu den Verstößen zählte unter anderem das Erlöschen der Betriebserlaubnis. In drei Fällen führte dies sogar zur Beschlagnahmung von Autos.

Die häufigsten Änderungen stellten die Beamten im Bereich der Rad-/Reifenkombinationen, der Fahrwerke und bei den Abgasanlagen fest An mehreren Autos war das Gewindefahrwerk derart manipuliert, dass die Reifenflanken an den Radhäusern geschleift haben. Bei einem Fahrzeug waren die vorderen Federbeine des Gewindefahrwerkes gebrochen, so dass bereits Hydrauliköl austrat. Auch die Beleuchtung der Autos wurde durch die Nachrüstung von Xenon-Licht teils verkehrsgefährdend geändert.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Ein Fahrzeugführer war etwa mit einem gefälschten Führerschein unterwegs. Zweimal bestand kein Versicherungsschutz.

Es war die erste groß angelegte Überprüfung dieser Art im Jahr 2018 in der Polizeidirektion Braunschweig. Für diese Saison kündigte Einsatzleiter Dag Biniek zahlreiche weitere Kontrollen an, auch in Salzgitter. Hier beschweren sich Anwohner besonders häufig über laute Fahrzeuge und illegale Autorennen. Auch unsere Redaktion wird regelmäßig gebeten, dieses Thema aufzugreifen. js/red