Salzgitter: Beschränkter Flüchtlingszuzug verschafft Atempause

Die seit einem halben Jahr geltenden Zuzugsbeschränkungen für Flüchtlinge haben Salzgitter die erhoffte Atempause bei der Integration verschafft. Durchschnittlich kämen nur noch 22 Flüchtlinge pro Monat, teilte eine Sprecherin der Stadt mit Verweis auf vorliegende Zahlen von Oktober bis Januar mit. In dem halben Jahr vor der Maßnahme kamen nach Angaben der Stadt monatlich 100 Flüchtlinge im Schnitt, 2016 waren es noch 190 Zuwanderer pro Monat.

„Der Zuzugsstopp war zwingend notwendig und die erste Einschätzung zeigt, dass er auch richtig war“, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Im Herbst 2017 hatte Niedersachsen aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zuwanderung ein Hilfsprogramm für die Stadt mit einer sogenannten lageangepassten Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge erlassen und damit bundesweit Neuland betreten. Zuvor hatte Klingebiel, der auch Präsident des Niedersächsischen Städtetages (NST) ist, in einem Brandbrief an die Landesregierung die Situation beschrieben und Zuzugsbeschränkungen angeregt.



Rückblickend bezeichnet Klingebiel die Maßnahme als wichtiges Signal für die Stimmung in der Stadt verbunden mit der Botschaft, dass die Politik endlich gehandelt habe. Seit Mitte November gilt die Zuzugsbremse auch für Delmenhorst und Wilhelmshaven. Von dort werden jeweils ebenfalls rückläufige Zahlen gemeldet. In allen drei Städten wird aber betont, dass es für belastbare Erkenntnisse zu den Effekten des Zuzugstopps noch zu früh sei. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Erlasse will das Innenministerium prüfen, ob die Voraussetzungen für Auflagen weiterhin vorliegen. Einen Evaluationsbericht soll es dann 2019 geben.



Für Salzgitters Oberbürgermeister Klingebiel belegen aber nicht nur die genannten Zahlen, dass die Atempause die erhoffte Wirkung zeigt. Das Hilfsprogramm für die drei Städte sieht auch einen Integrationsfonds von zunächst 20 Millionen Euro für 2017 und 2018 vor. Nach den im Herbst vorgestellten Plänen fließen in Salzgitter rund elf Millionen Euro, in Wilhelmshaven rund fünf Millionen Euro und in Delmenhorst gut vier Millionen Euro in den Neu- und Ausbau von Kitas, Arbeitsmarktförderung und lokale Integrationsprojekte.



Nach dem vielbeachteten Vorstoß aus Salzgitter haben mittlerweile fast alle großen Medien Deutschlands über die 100 000 Einwohner-Stadt berichtet, die mehr als 5000 Flüchtlinge - zumeist Syrer - aufgenommen hat. Vor allem günstiger Wohnraum und eine bereits bestehende syrische Gemeinschaft machen die Stadt für die Flüchtlinge attraktiv. Eine Situation, die auch dazu geführt hat, dass die AfD bei der Landtagswahl 13,7 Prozent und bei der Bundestagswahl sogar 16,4 Prozent der Zweitstimmen in Salzgitter holte.



Die aktuell rückläufigen Flüchtlingszahlen bedeuten dabei auch nicht, dass die Stadt zur Ruhe kommt. Im Rathaus sind über einen längeren Zeitraum anonyme Drohbriefe an Politiker eingegangen. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Volksverhetzung“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig.



Nach den drei niedersächsischen Städten gibt es auch in anderen Bundesländern Vorstöße für Zuzugsbeschränkungen. Die sächsische Stadt Freiberg etwa will für vier Jahre keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Für einen entsprechenden Antrag machte der Stadtrat Anfang Februar den Weg frei. Auch die Stadt Pirmasens will in Abstimmung mit der Landesregierung in Rheinland-Pfalz den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz stoppen. dpa