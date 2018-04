Polizei belastet Auto-Bande vor Gericht

Wie lief der bandenmäßige Diebstahl teurer Autos in Gifhorn, Salzgitter und der weiteren Region genau ab, für den sich ein 48-jähriger Ukrainer Mittwoch am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten musste? Die Kammer hörte in der Beweisaufnahme die Aussagen von...