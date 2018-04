Volltrunken in den Gegenverkehr

Warum er sich in dieser Silvesternacht noch ans Steuer gesetzt hat, weiß Jörn (21, Name geändert) nicht mehr, sagt er der Jugendrichterin am Amtsgericht Salzgitter. „Irgendwann hat es ausgesetzt bei mir. Ich kann mich an nichts erinnern.“ Irgendwann: Da hatte er bei der Feier bei einem Freund schon...