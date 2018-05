Gemeinsam-Preis: Salzgitter siegt zweimal

„Ich war selten so gespannt, die Preisträger persönlich kennenzulernen“, sagte Volkswagen-Vorstandsmitglied Frank Witter in seiner Laudatio. Und in der Tat: nullbock, die Band mit Herz, passt in keine Schublade. Punk und Wohltätigkeit – diese Mischung wurde mit dem Sonderpreis beim Gemeinsam-Preis...