Salzgitter-Chef: Direkte Folgen der US-Strafzölle überschaubar

„Diese Entscheidung hatte sich ja bereits vorher angedeutet. Jetzt gibt es Klarheit“, sagte Jörg Fuhrmann dem in Hannover erscheinenden Politikjournal „Rundblick“. „Die direkten Auswirkungen auf die Salzgitter AG sind überschaubar“, betonte er.



Gravierender könnten laut Fuhrmann indirekte Effekte sein. Damit bezieht er sich auf die Befürchtung, Stahl aus der Türkei, der Ukraine oder Russland könne statt in die USA nun in Richtung Europa gelenkt werden und den hiesigen Markt überschwemmen. Er sei aber zuversichtlich, dass die Europäische Union dies verhindern werde.

Positiv bewertete der Salzgitter-Chef „ein Zusammenrücken der Positionen der EU-Mitgliedstaaten, was wir so vorher bei den allermeisten Themen nicht gesehen haben. Dem kann ich nur Gutes abgewinnen.“