72-Jährige fährt 89-jährige Frau an

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag beim Befahren des Schlopweges eine von rechts nach links die Straße überquerende 89-jährige Frau übersehen. Hierbei wurde die Frau vom PKW erfasst und geriet daraufhin unter das Fahrzeug, teilt die Polizei mit. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Vernehmungen bezüglich der Unfallursache dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad.

