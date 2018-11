Gymnasium Salzgitter-Bad lädt zum ersten Schulball ein

Es ist eine Premiere am Gymnasium in Salzgitter-Bad: Am kommenden Freitag, 9. November, gibt es die erste Auflage eines Schulballs. Eingeladen sind Schüler, Lehrer, Ehemalige und Eltern. Der Großteil der 500 Eintrittskarten ist bereits verkauft. „Die Cafeteria“, erzählt Lehrerin und Mitorganisatorin Juliane Örtl-Raecke, „wird zum Tanzsaal.“ Auch Trakt 1, die Pausenhalle und der Freizeitbereich verwandeln sich für einen Abend zu...