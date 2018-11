Konzert mit Wiederholungschance

Herbstkonzerte haben beim Volkschor Salzgitter keine Tradition, daher war das Konzert am Samstagnachmittag in der St. Paulus Kirche in Sauingen eine Premiere. Im Mittelpunkt stand die Freude am Singen, in die der Volkschor auch die Zuhörer einbezog. „Dieses Herbstkonzert ist eine Initiative...