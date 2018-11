Die Macht der unterschiedlichen Perspektiven

Natürlich geht es auch um Damen-Toiletten – eine Petitesse, mag man denken, aber die Einrichtung gerade an Baustellen hat viel mit Wertschätzung zu tun, mit Aufmerksamkeit und mit Gleichberechtigung, wenn Frauen mangels Toiletten in einem Betrieb immer dreimal so weit laufen müssen wie Männer. Im...