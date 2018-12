Salzgitters Boxclub Tigers erhält 200.000 Euro von Stiftung

Der Boxclub Tigers (BC) kann aufatmen. Der geplante Ausbau der entwidmeten Matthäuskirche an der Suthwiesenstraße in einen Integrationsstützpunkt ist zumindest fast zur Hälfte finanziell gesichert. Das Kuratorium der Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft hat am Montag Abend einmütig beschlossen,...