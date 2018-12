Einbrecher stehlen Schmuck aus Haus in Gitter

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Freitag zwischen 9 und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Katzenwiesenring eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie Schmuck entwendet haben. Dann flohen sie auf ein Nachbargrundstück. Die Schadenshöhe liegt bei 30.000 Euro. Hinweise an die Polizei, ...