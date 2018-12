Einbrecher dringen in Fitnessstudio ein

Einbrecher sind zwischen Dienstag, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 6.20 Uhr in ein Fitnessstudio an der Neißestraße eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, gelangten sie durch einen Zugang im rückwärtigen Bereich in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und brachen dabei mehrere...