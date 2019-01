„Super Salzgitter“ gibt kostenlos Suppe aus

Eine heiße Aktion zur kalten Jahreszeit hat sich der Verein „Super Salzgitter“ einfallen lassen: Am Montag, 7. Januar, laden der Vorsitzende Gianluca Calabrese und seine Mitstreiter unter dem Motto „Es ist noch Suppe da“ zu einem kostenlosen Mittagessen ein. In der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr soll selbst gemachter Eintopf am Monument in der Lebenstedter Innenstadt ausgegeben werden. Niemand muss etwas bezahlen, über Spenden würde sich...