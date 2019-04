Katrin Opolka fördert den Turn-Nachwuchs

. Sie turnt seit sie laufen kann. Und die Leidenschaft dafür gibt sie im SV Glück Auf Gebhardshagen an die Mitglieder weiter. Zwei Mal pro Woche leitet Katrin Opolka als Übungsleiterin die Mannschaften der Geräteturnerinnen. Und das bereits seit 33 Jahren. Sie übt mit den Kindern und Jugendlichen am Barren und Reck, fährt mit ihnen auf Wettkämpfe, zum Landesturnfest und zum Deutschen Turnfest. Im Verein trägt sie den Spitznamen „Mutti“. Opolka weiß weshalb: „Ich bin hier wohl das Mädchen für alles und es macht mir große Freude für alle die Ansprechpartnerin zu sein“, sagt die 48-Jährige. Doch besondere Freude habe sie daran, den Kindern etwas beizubringen. „Wenn die Kleinen mich glücklich anstrahlen, ist das ein tolles Gefühl“, so die Übungsleiterin.

Gemeinsam mit drei Trainerinnen trainiert Opolka fünfzig Turnerinnen im Verein - abends nach der Arbeit. „Ich bin Biologisch-Technische Assistentin und Vollzeit berufstätig“, so die Gebhardshagenerin. Dennoch findet sie Zeit, auch die Schauturniere zu organisieren. „Diese liegen mir besonders am Herzen“, sagt Opolka. Aber auch für Beach Volleyballturniere, den Glücks-Lauf, den Sportlerball und das Völkerballturnier war sie im Einsatz.

Und sie hat schon Generationen im Verein heranwachsen sehen. „Das ist ein tolles Gefühl, wenn ehemalige Mädchen aus den Kinderturngruppen in meine Fußstapfen treten und sich selbst als Trainerin ausbilden lassen“, sagt Opolka. Unterstützung bekommt die 48-Jährige von ihren Eltern. Sie kümmern sich um das Catering bei den Veranstaltungen, backen Kuchen und verkaufen am Stand Kaffee. „Ohne die Mithilfe von vielen Vereinsmitgliedern würde ich das nicht schaffen“, sagt sie.

In ihrer Freizeit turnt die Gebhardshagenerin selbst aktiv. „Wenn dann noch Zeit bleibt, mache ich Jazz-Dance und Yoga oder fahre Ski“, sagt Opolka. Aber vor allem, treffe sie sich gerne mit Freunden. Auch dabei spielte Verein im Leben der zweifachen Mutter eine große Rolle. „Hier entstehen tolle Freundschaften“, sagt sie. Und sie hofft, dass ihr Engagement die Menschen im Ort miteinander verbindet. „Unser nächstes Projekt wird wieder eine Kooperation mit den Kindergärten“, berichtet die Sportlerin. Organisiert wird wieder eine Kinderolympiade. Auch der Glücks-Lauf findet dann statt. „Es ist toll, wenn viele Gebhardshagener etwas gemeinsam auf die Beine stellen“, berichtet die Turnerin.

Fakten:

