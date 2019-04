Nathalie stimmt Publikum in Salzgitter heiter-melancholisch

Einfach nur schön war für die Zuschauer in der Aula am Fredenberg mit anzusehen, wie zwei scheinbar inkompatible Charaktere die Liebe zueinander entdecken. Überhaupt spielte der Begriff „einfach“ in der Bühnenfassung von David Foenkinos Erfolgsroman „Nathalie küsst“ des Münchener a.gon Theaters durchweg eine tragende Rolle. Im simplen, aber einfallsreichen Bühnenbild mit szenenverändernden, mobilen Vorhängen konnte das Publikum zunächst Titelfigur Nathalie (Ursula Buschhorn) beim Versuch ihrer Trauerbewältigung beobachten. Das Leben schien einfach nicht fair mit der jungen Frau umzugehen, als ihr frisch angetrauter Ehemann Francois bei einem Unfall aus demselben gerissen wurde. Sich von einer bittersüßen Erinnerung zur anderen hangelnd, entschließt sie sich, doch wieder in den erfolgreichen Job zurückzukehren. Dort wartet schon ihr Vorgesetzter und Freund Charles (Michel Guillaume) auf die Witwe, von der er sich offensichtlich auch privat einiges erhofft. Doch Nathalie ist einfach noch nicht bereit, sich auf eine neue Liaison einzulassen. Bis plötzlich der ungelenke Kollege Markus (Peter Kremer) aus Schweden auftaucht, und mit seinem ungehobelten Charme urplötzlich Flugzeuge in ihrem Bauch starten lässt. Und dann, einfach mal so, drückt sie dem Verblüfften einen spontanen Kuss mitten auf den Mund. Voller Leichtigkeit und mit genau dem richtigen Maß an Vermischung melancholischer Stimmung und wortwitzigem Humor haben die Bühnenautorinnen Anna Bechstein und Maxi Herz eine lebensnahe Geschichte von Neuanfang und Zuversicht adaptiert. „Der Abend ist einfach zu schön!“, weiß Markus (wunderbar schwankend zwischen autistischer Introvertiertheit und überschwänglicher Theatralik von Kremer gespielt) gar nicht wie ihm mit Nathalies überraschenden Liebesbekundungen geschieht. Schauspielerin Ursula Buschhorn wie ihre Figur überzeugen den Zuschauer und Markus hingegen unisono mit ungekünsteltem Verlangen nach Lebensgefühl. Obendrein sind seine verqueren Wortspielereien einfach urkomisch. Beispielsweise, etwa wenn er über Genickstarre philosophiert: „Ich hab’s lieber im Nacken als am Herzen“. Wie Charles um Nathalie buhlt, ist tragisch-komisch mit anzusehen, aber von Michel Guillaume mit der nötigen Prise Übertreibung vollkommen nachvollziehbar gespielt. Einen großartigen Kunstgriff macht Regisseur Stefan Zimmermann mit dem Einsatz der Straßenmusiker-Figur (charmant und für sein Live-Gitarrenspiel zu Recht mit Extraapplaus bedacht: Michael Stark). Der untermalt die unterschiedlichen Szenerien mit einem vortrefflichen Soundtrack samt Sinatra- und Piaf-Romantik. Das Publikum reagierte begeistert, ganz nach Markus‘ vielsagendem Schlusssatz: „Ich mag es einfach!“.

