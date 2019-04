82-Jähriger verursacht Unfall und merkt es nicht

Die Polizei machte am Freitag einen Mann ausfindig, der einen Unfall verursachte und das nicht bemerkt haben will.

Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, nachdem sie am Freitag gegen 10.50 Uhr in der Marienbruchstraße beobachtet hatte, wie ein Mercedes-Pkw beim Ausparken einen daneben geparkten Audi streifte und beschädigte. Der Audi, der einer 56-jährigen Frau aus Lüneburg gehört, wurde hierbei am hinteren Stoßfänger zerkratzt. Die Schadenshöhe wird laut Polizeibericht auf mindestens 500 Euro angenommen.

Bei dem Verursacher des Verkehrsunfalls handelt es sich um einen 82-jährigen Salzgitteraner. Bei seiner Befragung durch eine Polizeistreife erklärte der Mann, den Unfall in der Marienbruchstraße nicht bemerkt zu haben. Er hätte sich aber sehr wohl über die Beschädigung entlang der Beifahrerseite seines Mercedes gewundert. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.