Frau kippt beim Ausparken in Salzgitter ein anderes Auto um

Zu einem besonderen Einsatz mussten am Samstag Salzgitteraner Polizisten ausrücken: Statt eines einfachen Parkremplers, von dem sie zunächst ausgegangen waren, fanden sie ein auf der Seite liegendes Auto vor, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Und das war längst noch nicht alles an Besonderheiten.

Gegen 7.50 Uhr am Samstagmorgen machte sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter auf den Weg zu einem Supermarkt-Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. In der Annahme, dass sie es dort mit einem „einfachen Parkplatzrempler“ zu tun haben würden. Vor Ort stellte sich der aufzunehmende Verkehrsunfall jedoch anders dar, als erwartet. Ein an dem Unfall beteiligter Hyundai lag komplett auf der Beifahrerseite. Auch die Fahrerseite sowie das Dach dieses Fahrzeugs wiesen starke Unfallschäden auf.

Der zweite an dem Unfall beteiligte Pkw, ein Ford, befand sich ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellt. An diesem Pkw waren Schäden im Heckbereich erkennbar. Zunächst gab sich ein 18-jähriger Mann aus Salzgitter als Unfallverursacher zu erkennen. Er erklärte, dass er mit seinem Ford rückwärts aus einer Parkbox herausfahren wollte, als er den parkenden Hyundai übersah, in der Folge in dessen Fahrerseite fuhr, den Hyundai dadurch gegen einen Bordstein schob, woraufhin dieser zunächst umkippte und anschließend gegen einen neben dem Parkplatz stehenden Baum kippte.

Der so geschilderte Unfallhergang passte, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter, mit den vor Ort festgestellten Spuren und Schäden tatsächlich überein – allerdings meldete sich ein Zeuge, der eine junge Frau am Steuer des Ford gesehen haben wollte. Und tatsächlich wurde vor Ort schließlich eingeräumt, dass der 18-jährige Mann seine 23-jährige Bekannte aus dem Landkreis Peine ans Steuer ließ, wohl wissend, dass diese noch gar keinen Führerschein hat.

An dem Hyundai entstand Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Ford war weiter fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen die beteiligten Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.