Gedenkfahrt: Straßensperrung in Salzgitter und Braunschweig

Die 32. Gedenkfahrt für die Unfallopfer unter den Motorradfahrer der vergangenen Saison startet am heutigen Samstag vor dem Rathaus in Lebenstedt, mit anschließendem Gottesdienst im Braunschweiger Dom. Bevor der Motorrad-Konvoi in Richtung Löwenstadt startet, beginnt bereits auf dem Rathausvorplatz ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das berichtet die Stadt in einer Mitteilung.



Diese Straßen werden für die Gedenkfahrt gesperrt

Die Demonstrationsstrecke führt vom Sammelpunkt Rathaus in Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer Straße, links auf Konrad-Adenauer-Straße Richtung stadtauswärts (K 30), Industriestraße-Mitte (K 30). Über die Immendorfer Kreuzung mit der B 248 hinweg bis zur Abzweigung nach Adersheim, hier um Adersheim herum Richtung Wolfenbüttel bis zur Autobahnauffahrt Adersheim, dann auf die BAB 395 nach Braunschweig, über Wolfenbütteler Straße, Kennedyplatz, Auguststraße, Ägidienmarkt, Stobenstraße, Waisenhausdamm, Münzstraße zum Burgplatz.



Das Programm im zeitlichen Überblick

9 Uhr Soundcheck / Musik vom Band

10 Uhr Begrüßung, Moderation Marcel Schmidt

10.30 Uhr JUH Vorführung

11 Uhr Wing-Bike Vorführung

11.30 Uhr Livemusik Rocco Recycle

12 Uhr Neue Wette des Oberbürgermeisters

12:15 Uhr Bühnenprogramm mit den Ehrengästen Spendenübergabe acm Übergabe der Urkunden des Oberbürgermeisters

13 Uhr Wing-Bike Vorführung

Ab 13:30 Uhr Motorraddemofahrt zum Braunschweiger Dom

14 Uhr Livemusik - Halb8cht

15 Uhr Wing-Bike Vorführung

15:30 Uhr Vorführung Beat Explosion

16 Uhr Livemusik - Poor Boys

18 Uhr Livemusik - Rocco Recycle in der Umbaupause

19 Uhr Lagerfeuer

19 Uhr Livemusik - Good & Dry

21 Uhr Livemusik - Salzgitter Allstars.

Das Motto der Fahrt

Für die Besucher, die nicht mit nach Braunschweig fahren, geht es nach der Abfahrt der Bikes weiter bis zur abendlichen „Bikerparty“. Integriert in die Veranstaltung in Lebenstedt ist der 22. Verkehrssicherheitstag sowie „Salzgitter Mobil“ in der angrenzenden Fußgängerzone. Ein verkaufsoffener Sonntag rundet das Programm am 28. April ab.

Dieses Jahr steht die Demofahrt für Partnerschaft im Straßenverkehr, initiiert von Oberbürgermeister Frank Klingebiel und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer (acm), unter dem Motto: „Versuch´s mal mit Gemütlichkeit“. Seit Beginn seiner Amtszeit war Klingebiel immer Schirmherr dieser Veranstaltung. „Früher fand die Gedenkfahrt auf dem Parkplatz von VW in Salzgitter statt“, erinnerte sich der Oberbürgermeister. „Dann hatten wir die Idee: Warum machen wir das nicht direkt vor unserem Rathaus in Lebenstedt?“ Es habe sich bis heute gezeigt, dass das eine gute Idee war, denn jedes Jahr fänden sich rund 8.000 Besucher auf dem Rathausvorplatz ein, um den Unfallopfern unter den Bikern zu gedenken.

Der Oberbürgermeister dankte den rund 100 ehrenamtlichen Helfern von verschiedenen Organisation, wie der Freiwilligen Feuerwehren, der Johanniter-Unfallhilfe und der Verkehrswacht sowie dem Pfarrer Ulf Below von der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad, dass er die Aufgabe der geistlichen Betreuung der Motorradgedenkfahrt übernommen hat.



Konvoi startet gegen 13.30 Uhr

Und weiter heißt es in der Mitteilung: Gegen 13.30 Uhr startet der Konvoi mit den Holzkreuzen, die traditionell an die tödlich verunglückten Biker der Region im vergangenen Jahr erinnern. Markus Müller von der Verkehrswacht berichtete, es seien im vergangenen Jahrhundertsommer mehr Motorradfahrerinnen und –fahrer unterwegs gewesen und sie hätten längere Strecken zurückgelegt. Das habe zu höheren Unfallzahlen geführt. Dies zeige, dass es auch weiterhin erforderlich sei, mit der Demofahrt zur Partnerschaft im Straßenverkehr aufzurufen. Berufsschüler aus Salzgitter haben auf den Holzkreuzen Vornamen und Alter der Verkehrsopfer der vergangenen Saison aufgebracht. Das jüngste Opfer war 16, das älteste 83 Jahre alt. Die Kreuze werden in einem Gedenkfeld am Startpunkt aufgestellt und bei der Motorraddemonstration an der Spitze des Konvois nach Braunschweig begleitet.

Um 15.30 Uhr beginnt im Dom der von Motorradfahrern gestaltete Gottesdienst, in dem von Angehörigen und Freunden Kerzen entzündet und vor den Kreuzen niedergesetzt werden. Danach kehrt der Konvoi zurück nach Salzgitter vor das Rathaus zur Bikerparty mit Livemusik.



Biker-Party vor dem Rathaus

Die Besucher der Motorradgedenkfahrt werden nicht nur die Abfahrt des Motorradkonvois mit erwarteten 3.000 Fahrern auf ihren Bikes erleben. Auf dem Programm steht außerdem ein umfangreiches Kulturprogramm für die Biker sowie für die rund 8.000 Besucher. Es wird ihnen neben Livemusik auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot sowie ein Lagerfeuer direkt vor dem Rathaus angeboten.

Erstmals wird das „Wing-Bike“ oder auch „Schräglagenmotorrad“ vorgeführt und mit ihm Tipps gegeben, wie man bei der Fahrt mit dem Motorrad in der Schräglage das Bike sicher unter Kontrolle hält. Vorführungen: 11, 13 und 15 Uhr.

Für kleine Fußballfans wird der VfL Wolfsburg Aktionen auf den Rathausvorplatz anbieten. Und auch die Wette von Oberbürgermeister Frank Klingebiel steht gegen 12 Uhr in diesem Jahr wieder auf dem Programm sowie die Ehrungen für die jüngste Teilnehmerin/den jüngsten Teilnehmer der Fahrt sowie die älteste Teilnehmerin/den ältesten Teilnehmer mit dem ältesten Motorrad und die/den mit der weitesten Anreise.