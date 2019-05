Heere: Zwei Kinder tot in Gartenteich gefunden

Am Dienstagabend fanden Zeugen zwei Jungen leblos in einem Gartenteich. Die Reanimierungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Heere Zwei Jungen werden am Dienstagabend in Heere als vermisst gemeldet - kurz darauf entdecken Zeugen zwei leblose Kinder in einem Gartenteich.

In einem Gartenteich in Heere sind nach Polizeiangaben zwei leblose Jungen entdeckt worden. Polizisten und Rettungskräfte hätten am Dienstagabend versucht, die beiden zu reanimieren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Die Kinder seien aber noch vor Ort gestorben. Ob sie durch ein Unglück ums Leben kamen oder Opfer eines Verbrechens wurden, war zunächst unklar. "Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte der Sprecher.

Kinder noch nicht identifiziert

Der Einsatz am Fundort auf einem Privatgrundstück zog sich über mehrere Stunden hin und war am frühen Mittwochmorgen noch nicht abgeschlossen. Eine Obduktion soll nun Näheres zur Todesursache der beiden Kinder ergeben, bestätigte Polizeisprecher Matthias Pinttak. Die Kinder sind noch nicht identifiziert. Nach Angaben des NDR sollen die Kinder vier und sieben Jahre alt gewesen sein. Der Polizeisprecher bestätigt, dass die beiden aufgefundenen Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter gewesen seien.

Neben Spezialkräften der Spurensicherung waren auch Feuerwehr und Notfallseelsorger im Einsatz. "Das ist für alle Kollegen ein dramatischer Einsatz", sagt Polizeisprecher Matthias Pinttak.

Zwei Kinder wurden zuvor vermisst

Bei der Polizei war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Vermisstenmeldung für zwei Jungen eingegangen. Kurz darauf wurden die Beamten dann zum Fundort gerufen, wo Zeugen die beiden leblosen Kinder gefunden hatten. Nach Angaben des NDR soll es sich dabei um die Mütter der Jungen handeln. Dies bestätigte Pinttak nicht. Er gab an, dass Frauen vom Nachbargrundstück schrien, als die Polizei am Fundort eintraf. In welcher Beziehung die Frauen aber zu den Kindern stehen, sei noch zu klären. Ob es sich dabei um die Vermissten handelt, prüften die Ermittler am Morgen noch. Im Laufe des Vormittags will die Polizei einen Überblick über den Stand der Ermittlungen geben.