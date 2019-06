22-Jährige schlägt am Samstagabend Polizisten in Salzgitter

Nach einer kurzen Rangelei auf einem Parkplatz am Hüttenring, verließen die vermeintlichen Täter am Samstagabend den Parkplatz zunächst in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Hier konnten sie kurze Zeit später, wie die Polizei weiter mitteilt, von einer Funkstreifenbesatzung angetroffen werden. Auf Ansprache reagierten sie zunächst nicht und setzten ihren Fußweg fort. Daraufhin wurden sie festgehalten. Eine 22-Jährige griff daraufhin einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ihr gleichaltriger Begleiter leistete erheblichen Widerstand. Beide Personen wurden zu Boden gebracht. Ihnen mussten Handfessel angelegt werden. Da beide offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen und erheblich alkoholisiert waren, wurden sie für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Fortwährend beleidigten sie die eingesetzten Polizeibeamten. Da der Mann sich weiterhin äußerst aggressiv zeigte, musste er die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle verbringen.