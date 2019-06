Scheiben eines Audis in Salzgitter-Bad eingeschlagen

In der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad beschädigten laut Polizeiangaben Unbekannte am Montag, zwischen 21 und 23 Uhr, einen abgestellten Audi A6. Sie schlugen alle Scheiben ein und besprühten die Frontscheibe mit weißer Lackfarbe. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. ts