Salzgitteraner sammeln Deckel, um Impfung zu ermöglichen

Darüber gesprochen worden war nach Schulangaben im Fach Werte und Normen der 5. Klasse, als es um das Thema „Verantwortung für Mensch und Natur“ gegangen sei. Die Kinder recherchierten im Internet, entwarfen Flyer und stellten ihre Aktion in den einzelnen Klassen der Schule vor.

Ein Sammelbehälter für die kleinen Plastikdeckel von Getränkeflaschen und Getränkekartons wurde in der Mensa aufgestellt, Plakate zeigten der Schulgemeinschaft immer den aktuellen Sammlungsstand. Schließlich kamen nach Schulangaben zirka 10.000 Deckel zusammen, die dem Verein „Deckel drauf“ übergeben wurden. Bereits 500 Deckel, so heißt es in der Mitteilung, ergeben ein Kilogramm Material, das sich gut recyceln lasse und die Kosten einer Impfdosis gegen Kinderlähmung decke.