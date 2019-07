Salzgitter: Mann übergießt Ex mit Benzin und droht mit Feuerzeug

Mit der lodernden Flamme eines Feuerzeugs drohte ein Mann in Salzgitter seiner Ex, die er zuvor mit Benzin übergossen hatte.

Lebenstedt. In Salzgitter musste eine 52-Jährige am Samstag um ihr Leben bangen. Ihr Ex-Mann hatte sie mit Benzin übergossen. Dann drohte er, sie anzuzünden.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr. Der 55-jährige Mann aus Liebenburg soll seine Ex-Frau, die ebenfalls mit dem Auto unterwegs war, zunächst mit seinem Wagen verfolgt haben. In der Ostlandstraße in Lebenstedt seien beide dann aufeinandergetroffen, heißt es im Polizeibericht.

Mann drohte mit Feuerzeug

Die Frau habe ihren Ex-Mann zur Rede stellen wollen. Dieser habe die 52-Jährige jedoch angeschrieben und ihren Oberkörper mit Benzin übergossen. Schließlich soll der 55-Jährige mit der lodernden Flamme eines Feuerzeugs gedroht haben, das er vor dem Gesicht der Frau hin und her schwenkte.

55-Jähriger wurde in psychiatrische Klinik eingewiesen

Dann die plötzliche Wendung: Der Mann lässt von der Frau ab, steigt in seinen Transporter und flieht. Dabei beschädigt er den PKW seiner Ex. In Liebenburg kann ihn die Polizei Goslar schließlich stellen und vorläufig festnehmen. Wie ein Sprecher berichtet, stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der 55-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. red