In Salzgitter-Bad werden drei Straßen saniert

Fachdienstleiter Torsten Fleige-Lütgering und Bauleiterin Geza Belz am Busbahnhof Bad. Die Schäden an der Straßendecke werden bis hin zur Straße An der Erzbahn vom 7. Juli bis voraussichtlich 9. August beseitigt.

Die Stadt will den Knoten „Breslauer Straße/An der Erzbahn“ so umgestalten, dass das Abbiegen von der Breslauer Straße in die Straße An der Erzbahn und damit die direkte Zufahrt von der Altstadt ins Gewerbegebiet möglich wird. Geplant sind die Arbeiten noch in den Sommerferien. Doch der Fachdienst Tiefbau und Verkehr der Stadt saniert vorweg die Oberflächen der Straßen An der Erzbahn und der Breslauer Straße sowie des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

Der Straßenbelag wird etwa vier Zentimeter tief gefräst und dann mit einer neuen Asphaltdeckschicht überzogen. Außerdem werden punktuell kleinere Reparaturen ausgeführt. „Die Straßendecken sind ausgemagert, seit mehr als 25 Jahren ist hier nichts gemacht worden“, begründete Fachdienstleister Torsten Fleige-Lütgering die Baumaßnahme. Los geht es am Mittwoch, 17 Juli. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 9. Augst, dauern. Die Arbeiten werden abschnittsweise unter Vollsperrung erfolgen. Die Zufahrt zu den Einkaufsmärkten soll jederzeit möglich sein.

In den Ferien herrsche weniger Verkehr und auch die Schüler seien nicht da. Gebaut werden auch an den Sonntagen 28. Juli und 4. August, um den Busverkehr nicht zu sehr zu behindern. An diesen Tagen fahren die Buslinien eine Umleitung. Es werden die Haltestellen Schützenplatz in beiden Richtungen genutzt. Da die Sanierung aufgrund der vorhandenen Straßenbreite nur unter Vollsperrung ausgeführt werden kann, wird abschnittsweise gearbeitet, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt. Sie weist darauf hin, dass Anlieger mit Parkmöglichkeiten ihre Grundstücke − je nach Baufortschritt − nur eingeschränkt werden erreichen können.

Außerdem werde es notwendig, jeweils eine Busspur auf dem ZOB zu sperren. Die Busse werden somit vom 29. Juli bis 4. August nur an zwei Punkten halten. Dies könne zu kleinen Verzögerungen führen, über die die KVG, der RBB und der Harzbus informieren wollen.

Zum Ablauf: Die Arbeiten in der Straße An der Erzbahn erfolgen von der Einmündung Breslauer Straße bis zur hinteren Zufahrt zu den Einkaufsmärkten von Mittwoch, 17. Juli, bis Mittwoch, 24. Juli, und am

28. Juli unter Vollsperrung – Zufahrt nur direkt über die westliche Einfahrt von der Braunschweiger Straße. Bei der Sanierung des restlichen Bereiches der Straße An der Erzbahn vom 25. bis 29. Juli erfolgt die Zufahrt ausschließlich über die Breslauer Straße. Der dritte Bauabschnitt umfasst an beiden Sonntagen den ZOB und die Breslauer Straße.

Einzelheiten sind auch unter www.salzgitter.de nachzulesen