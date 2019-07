Fahrerflucht nach Unfall beim Parken in Salzgitter Bad

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag, m 8. Juli, , 08.07.2019, in der Zeit zwischen 15.30 und 17.45 Uhr ereignet hat. Der Unfallort liegt in der Paracelsusstraße in Salzgitter Bad. Laut Polizeibericht war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im...