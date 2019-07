Nacktkatzen in der Sonnenglut

Bei diesen Temperaturen kämpfen auch meine Katzen hechelnd mit der Hitze. Was mit Tieren im Sommer oft unangenehm ist, sind ja die Haare, die sie im Haus verteilen. Überall sammeln sich Wollmäuse aus Katzenhaar, und man muss direkt Angst haben, dass die Viecher irgendwann total nackig sind. Und wie sieht das denn aus! Es soll ja Fans von Nacktkatzen geben, mir gefallen sie aber nicht. Zumal ich gelesen habe, dass Katzen Sonnenbrand bekommen können (ja, auch die mit Fell), und ich mir gar nicht vorstellen möchte, was eine Nacktkatze so vom Ganzkörpereincremen halten wird. Derzeit ist aber eher Bürsten mein Thema.

