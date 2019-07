Grüne fordern Service für Verkehrs-Umsteiger in Salzgitter

Die Ratsfraktion der Grünen will den Busbetreiber Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) zum Dienstleister für Rundum-Mobilität machen. In einem Antrag, der in der Ratssitzung am 2. Oktober behandelt werden soll, fordert die Partei die Verwaltung auf, in der Gesellschafterversammlung prüfen zu lassen, welche Schritte für eine flexiblere und vernetzte Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel nötig und möglich sind.

Daher soll die Stadt parallel dazu untersuchen, ob eine flächendeckende Versorgung durch Ladesäulen für Elektro-Autos machbar ist. Dafür sollten auch geeignete Parkflächen in der Nähe von Bushaltestellen geschaffen werden. Stellplätze fordert die Fraktion aber auch auf den KVG-Betriebshöfen, weil dort auch Carsharing-Fahrzeuge eingesetzt werden könnten.

Mitfahr- und Fahrzeugleihsysteme, aber auch Bürgerbusse sind für die Grünen Grundlage für Mobilitätsdienstleistungen. Dies müsse flankiert werden durch entsprechende Info- und Bezahlplattformen und Serviceangebote für Gepäck-, Liefer und Ladeservice. „Bei der Vernetzung mit dem öffentlichen Nahverkehr soll der Klimaschutz berücksichtigt werden“, schreibt Fraktionschef Marcel Bürger. Daher sollten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben eingesetzt werden.