Othfresener ist seit 30 Jahren im Heimatmuseum aktiv

Sommer, Sonne, Urlaubszeit? Aber nicht bei Werner Wenke im Heimatmuseum! Während ganz Deutschland unter der Hitzewelle stöhnte, wurde im Souterrain des Othfresener Dorfgemeinschaftshauses (Graseweg 3) kräftig gewerkelt. In angenehmer Keller-Kühle. Seit 1985 ist dort, in zwei Räumen auf schätzungsweise 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche, das Heimatmuseum der Ortschaft Othfresen untergebracht. Und der heute 80-jährige Werner Wenke ist seit Anbeginn dabei.

Bereits 1982 schlüpfte er in die Rolle des Ortsheimatpflegers, um die ersten Exponate zur Dorfgeschichte für das noch nicht vorhandene Museum zusammenzutragen. Seine enorme Sammelleidenschaft, die er schon als Kind hatte, für Sigurt- und Akim-Comichefte und Figuren aus Margarine-Bechern, kam ihm dabei nur zugute. Zur Konfirmation 1953 bekam der forsche Teenager die legendäre Agfa-Box geschenkt, was seine Fotoleidenschaft weckte und eine große Bedeutung für das Leben der Othfresener und alle Ereignisse im Ort bekommen sollte. Mit der Kamera ist Wenke seither bei nahezu allen Begebenheiten anzutreffen. Im Laufe der Jahrzehnte sammelte sich so ein besondere Schatz an bedeutungsvollen Fotografien an, die das Zeitgeschehen und den Wandel im Ort auf eine bemerkenswerte Art dokumentiert.

Das Leben der Leute, das Handwerk, der Handel, die Feuerwehr und alle Vereine finden sich in unzähligen Fotoalben und Exponaten wieder. Vereine wurden gegründet , andere lösten sich auf. Neue Häuser wurden gebaut – Altbekanntes verschwand. Und Werner Wenke behielt die Übersicht. Mit seinem Wissen um die Geschichte der Ortschaft kam es dabei zuweilen zu bemerkenswerten Begegnungen: So bat ihn einmal die Polizei um Hilfe, die auf der Suche nach einem Hehler-Versteck auf dem Gelände der Grube Ida war. Werner Wenke hielt die Pläne für die Stollen parat, und die Täter wurden von der Polizei festgenommen.

In einem anderen Fall fragte das NDR-Fernsehen an, ob es sich aus dem Museum einen Fernseher ausleihen könne. Nicht irgendein Gerät, sondern jenes Modell, auf dem 1954 die Fußball-WM geschaut wurde. Dank Werner Wenke ist im Othfresener Heimatmuseum auch ein solcher Apparat zu finden.

Im Heimatmuseum Othfresen sind viele Exponate aus dem Dorfleben ausgestellt. Foto: Andrea Leifeld

Er stand 1954 in der Bahnhofsgaststätte und war der zweite Fernseher, den es im Ort gab. Aber manches überrascht auch Wenke: „Erst vor kurzem haben wir herausgefunden, dass es bis 1948 eine Schnapsbrennereien in der Kattenkuhle gab. Die Rechte wurden an die Firma Mast verkauft.“ Der Schnaps-Verkauf soll in der Othfresener Zuckerfabrik gewesen sein. So hält die Geschichte selbst für ihn Überraschungen parat.

Seit vergangenem Sommer steht dem heute 80-Jährigen Britta Hartfiel, Tochter des Tischlers Wolfgang Müller, zu Seite. „Sie soll mal meine Nachfolgerin werden.“ An Rücktritt denkt er noch lange nicht, aber er will das Museum als sein Lebenswerk in guten Händen wissen. Unterstützung erhält er auch vom geschichtlichen Arbeitskreis Othfresen, der sich mit Fragen zur Dorfchronik befasst.

Geöffnet ist das Heimatmuseum Othfresen jeden zweiten Sonntag im Monat von 15 – 17 Uhr. Der nächste Öffnungstag ist am Sonntag, 11. August. Der Zugang ist über die Schulwiese möglich. Der Eintritt ist frei.