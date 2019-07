In Lebenstedt geriet Donnerstagabend am Fasanenweg ein Dachstuhl in Brand.

Lebenstedt. Die Flammen schlagen aus dem Dach, die Rauchsäule ist aus der Ferne zu sehen. In Lebenstedt brennt am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus.

Mehrfamilienhaus in Lebenstedt steht in Flammen

Zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand ist es am frühen Donnerstagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus am Fasanenweg in Lebenstedt gekommen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Laut einem Augenzeugen ist das Feuer zunächst auf einem Balkon entbrannt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr, die gegen 18.17 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gerufen worden war, stand der Dachstuhl bereits voll in Flammen. Das Feuer brach durch den Dachstuhl. Betroffen war die gesamte obere Etage, zwei Wohnungen und eine aus dem Nachbarhaus.

Gelöscht wurde von außen und innen: Die Feuerwehr setzte die Drehleiter ein und ging in den Innenräumen unter Atemschutz vor. Viele Hausbewohner haben sich zuvor in Sicherheit gebracht. Auch zwei Katzen und zwei Kaninchen konnten gerettet werden. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich Personen in Gefahr befunden haben“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak. Der Brandort werde zur Feststellung der Ursache beschlagnahmt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen aus Bruchmachtersen, Hallendorf, Engelnstedt, Reppner und Lebenstedt