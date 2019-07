Salzgitter-Bad: Hund beißt Frau in den Knöchel

Im Reiherweg in Salzgitter-Bad soll der Hund eines 72-Jährigen laut Polizeiangaben am Freitag den Hund einer 61-Jährigen angegriffen haben. Zum Schutz ihres Hundes habe die Frau diesen anschließend auf den Arm genommen. Hierbei soll sie von dem anderen Hund in den Knöchel gebissen und am Oberschenkel gekratzt worden sein. Die verletzte Frau erstattete Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. red

