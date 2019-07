Müllcontainer in Lebenstedt brennt: Zeugin sieht Flüchtige

Eine Anwohnerin hat am Sonntag, gegen 6 Uhr, in der Straße Am Fuchsgraben/Ecke Hirschgraben bemerkt, dass ein Müllcontainers brannte. Sie beobachte, wie zwei Männer in Richtung Engelnstedter Straße vom Tatort flüchten. Eine der Personen soll einen freien Oberkörper gehabt haben, wie die Polizei...