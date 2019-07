Salzgitter: Wild entsorgter Grünabfall kann gemeldet werden

Über die wilde Entsorgung von Grünabfällen wie etwa Rasen- und Heckenschnitt im Waldgebiet nahe der Gleisanlage der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter an der Landstraße in Calbecht hat sich ein Leser auf unserem Online-Portal Alarm 38 beschwert – und gefragt, was man dagegen unternehmen könne.

„Die Entsorgung von Grünabfällen in der freien Landschaft ist verboten“, stellt Stadtsprecherin Christine Flechner grundsätzlich klar. Falls es doch dazu komme, sei außerhalb geschlossener Ortschaften der städtische Entsorgungsbetrieb SRB zuständig. In 2017 und 2018 habe dieser im Salzgitteraner Stadtgebiet in insgesamt 273 Fällen sogenannten „wilden Müll“ entsorgen müssen – zu rund einem Drittel habe es sich dabei um Grünschnitt gehandelt, so Flechner.

Innerhalb geschlossener Ortsteile seien hingegen die Anlieger für die Abräumung wild entsorgter Abfälle zuständig.

Wer solch einen Fall melden wolle, könne sich an den Fachdienst Ordnung der Stadt Salzgitter wenden: „Hier wird dann auch ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Müllverursacher eingeleitet.“ Aber auch die Mitarbeiter des SRB sowie der Unteren Abfallbehörde der Stadt würden entsprechende Meldungen aufnehmen und an die zuständige Stellen weiterleiten.

Flechner weist zudem darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Entsorgung von Grünabfällen über die städtische Mülldeponie am Diebesstieg möglich ist. Weitere Varianten seien die heimische Biotonne sowie, falls vorhanden, der private Kompost.