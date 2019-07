Zahl der Arbeitslosen in Salzgitter schwankt nur leicht

Die Arbeitsmarktzahlen in Salzgitter haben sich innerhalb der vergangenen drei Monate nur leicht verändert – die Quote liegt nach Angaben der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar unverändert bei 8,8 Prozent. 4778 Personen waren im Juli in der Stadt beschäftigungslos gemeldet. Das sind nur 14 mehr...