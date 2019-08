Salzgitter-Bad. Der Unfall könnte beim Be- und Entladen entstanden sein. Der Heckbereich des Wagens wurde stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auto auf Parkplatz in Salzgitter-Bad beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, An der Erzbahn, ist laut Polizei am Montag, 5. August, ein geparktes Auto zwischen 15.30 und 16 Uhr beschädigt worden. Als der 56-jährige Fahrer zu seinem grauen VW Golf Variant zurückkehrte, habe er den Schaden festgestellt. Laut Polizeiangaben war die Heckscheibe des Autos zerstört, der Heckscheibenwischer aus der Verankerung gerissen und der Lack im Heckbereich beschädigt. Die Schäden liegen bei mindestens 3000 Euro. Der Unfall könnte beim Be- oder Entladen entstanden sein. Zeugen melden sich unter (05341)8250 bei der Polizei Salzgitter-Bad.