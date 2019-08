Gebhardshagen. Ein 21-Jähriger hat laut Polizei am Samstag kurz nach 22 Uhr in Gebhardshagen 13- und 14 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt.

21-Jähriger belästigt 13- und 14-Jährige in Gebhardshagen

Die Tat ereignete sich demnach am Sonnenbergweg, wo drei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche unterwegs waren. Der Mann soll zwei von ihnen an Hals und Gesäß berührt haben. Die Polizei habe den Mann kurz darauf gestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Da der Mann über keinen Wohnsitz verfüge, sei eine Sicherheitsleistung in Höhe von

240 Euro erhoben worden. Danach kam der Mann auf freien Fuß, ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.