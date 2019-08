Förster klagt: Immer mehr Müll in Salzgitters Wäldern

Förster Frank Täge ist sauer: Das Abladen von Müll in Salzgitteraner Wäldern hat in diesem Jahr extrem zugenommen, berichtet er. Teils werden hochgradig umweltgefährdende Stoffe, darunter Altöl, in den hiesigen Wäldern entsorgt. Auch Grünabfälle, die zu einem Problem für die Natur werden können, finden sich immer wieder. Nun planen die Niedersächsischen Landesforsten, die sich die Barrierefreiheit der Wälder auf die Fahnen geschrieben...