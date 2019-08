Salzgitter/Wolfenbüttel: Hier wird nächste Woche „geblitzt“

Die Stadt Salzgitter kündigt für die Woche vom 19. bis 25. August in folgenden Stadtteilen Tempokontrollen an: Salzgitter-Bad, Watenstedt, Ringelheim, Lebenstedt, Thiede und Hallendorf. Der Landkreis Wolfenbüttel nennt diese Standorte: Börßum, Burgdorf, Cremlingen, Denkte, Flöthe, Hedeper, Semmenstedt, Sickte, Vahlberg, Veltheim und Wolfenbüttel. Für beide Bereiche gilt, dass die Reihenfolge der Orte nichts über den Tag des Einsatzes in der Woche aussagt. Auch die Einsatzorte können je nach Bedarf und Situation spontan gewechselt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder