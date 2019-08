Leichter Besucherschwund bei Cityfest in Lebenstedt

Am Samstag auf dem Cityfest in Lebenstedt.

Das Cityfest in der Lebenstedter Innenstadt: Seit vielen Jahren sind das drei Tage Musik, Rummel, Bummeln. Organisiert von der Werbegemeinschaft CityLebenstedt. Auch zur 18. Auflage der Kirmes kamen wieder mehrere Tausend Besucher an die 70 Fahrgeschäfte, Stände und Buden rund um zwei Bühnen am Rathaus und dem Monument. Doch ihre Zahl fiel etwas geringer aus als in den Vorjahren. Dazu mag unter anderem das wechselhafte Wetter beigetragen haben – vor allem am Sonntag. Dementsprechend durchwachsen fällt das Fazit der ehrenamtlichen Organisatoren und Beteiligten in diesem Jahr aus.

Viel Applaus und jede Menge Aufmerksamkeit erntete die orientalische Tanzgruppe „Salome“ des TSV Salzgitter. Foto: Westermann, Erik / BZV

Jürgen Neumann, der Vorsitzende von CityLebenstedt zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit dem Besucherzuspruch. Problematisch sei jedoch die hohe Zahl der Parallelverstaltungen und ein zu geringes Werbebudget. Vor allem über die Konkurrenzveranstaltungen in Salzgitter ärgert er sich. An den zahlreichen Festen in der Region könne man wenig ändern, aber in der Stadt fänden eigentlich eigens Terminabsprachen statt. Die Rückmeldungen der Standbetreiber seien insgesamt sehr unterschiedlich ausgefallen, erklärt der Vorsitzende.

„Wir haben mit Einbußen zu kämpfen“, sagt beispielsweise Schausteller Michael Linke, der einen Verlosungsstand betreibt. Hauptsächlich wetterbedingt, glaubt er. Er sieht aber auch andere Probleme. Eigentlich habe das Cityfest einen guten Ruf, sei etabliert und die Werbegemeinschaft leiste gute Arbeit. Aber man sollte den Termin für das Fest überdenken, glaubt Linke. Zudem beklagt er steigende Kosten, etwa für mehr Security.

Auf der Kindermeile: Medina und Malik wurden zu echten Indianern. Foto: Westermann, Erik / BZV

Einige Besucher wurden davon überrascht, dass das Feuerwerk am Freitagabend ausfiel. Warum, darüber kursierten verschiedene Versionen. Neumann erklärt den Hintergrund: „Wir haben keinen Sponsor gefunden.“ Eine Frage des Geldes – wie so vieles. Neumann klagt etwa über steigende Gema-Kosten. Er wünscht sich zudem ein professionelles Stadtmarketing, wie es sich in den meisten Städten der Umgebung findet. „Wir organisieren das ehrenamtlich.“ Da komme man an seine Grenzen – auch finanziell. „Andere Städte können etwa Plakatwerbung schalten.“ Die Schausteller könne man nicht noch weiter belasten – „sonst lohnt sich das für sie gar nicht mehr“. Am Termin für das Fest will er aber weniger rütteln. „Das dritte Wochenende im August hat sich etabliert.“

In der Vergangenheit kam es rund um das Cityfest zu handfesten Auseinandersetzungen. Polizei und Rotes Kreuz meldeten diesmal ein eher ruhiges Wochenende. „Wir hatten zumeist Einsätze wegen der aggressiven Wespen“, sagte etwa DRK-Einsatzleiter Olaf Kleint am Sonntagnachmittag. Insgesamt sei wenig zu tun gewesen. „Das lag sicher auch an den geringeren Besucherzahlen.“

Am Samstag auf dem Cityfest in Lebenstedt. Musiker Roy Bush spielte Hits der 60er und 70er Jahre -- mit vollen Einsatz. Foto: Westermann, Erik / BZV

Die Polizei berichtete bisher nur zwei Körperverletzungen in der Nacht auf Sonntag. In der Chemnitzer Straße geriet ein 49-Jähriger mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit und wurde leicht verletzt. Kurz danach schlug ein 22-Jähriger eine ihm unbekannte Person mit der Faust ins Gesicht. Dessen Begleiterin attackierte der Alkoholisierte mit einem Kopfstoß. Polizei-Einsatzleiter Philipp Hohenstein zog zu Redaktionsschluss ein positives Fazit. „Unsere Taktik mit viel Präsenz hat sich bewährt.“ Auch die Werbegemeinschaft hatte zusätzliche Sicherheitskräfte engagiert.

