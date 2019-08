Mann attackiert Restaurant-Gäste in Salzgitter – weil sie lachten

Es ist eine typische Wochenendnacht in einem Schnellrestaurant – bis zu einem überraschenden Gewaltausbruch. Vornehmlich junge Leute besorgen sich an diesem Freitag im Sommer 2018 Burger und quatschen. Weil zwei Jungs in den Augen eines damals 20-Jährigen und seiner Begleiter zu laut lachen und sie...